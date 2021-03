Censura? Universidade apaga vídeo feito por professores que cita Bolsonaro

Vídeo falava sobre conduta de Jair Bolsonaro durante a pandemia de COVID-19 (foto: Sergio Lima/AFP) professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) acusou a reitoria de censurar um vídeo que fazia referência às ações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante a pandemia de COVID-19 no Brasil. As informações foram divulgadas, nesta terça-feira (23/03), no jornal Folha de S.Paulo.



Umdaacusou a reitoria deum vídeo que fazia referência às ações do presidente(sem partido) durante a pandemia deAs informações foram divulgadas, nesta terça-feira (23/03), no jornal Folha de S.Paulo.





Na última sexta-feira (19/03), a coordenação do curso de Jornalismo lançou um vídeo defendendo a importância do isolamento social. Nas imagens, uma série de notícias sobre o avanço da pandemia no Brasil aparecem na tela.





Em algumas notícias, o nome de Bolsonaro era citado junto com certas falas do presidente contrárias ao lockdown.

Desde o início da pandemia, o presidente vem adotando posicionamentos posicionamentos negacionistas . Entre eles, negar a existência do vírus, não comprar vacinas, não utilizar equipamentos de segurança e incentivar o uso de remédios sem eficácia comprovada.

De acordo com Mondaini, logo após a publicação do vídeo, o superintendente de comunicação pediu, em nome do reitor, a retirada da referência ao chefe do Executivo.

O professor chegou a se encontrar com o reitor mas a reunião durou apenas 3 minutos.