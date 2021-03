Ministério da Saúde cancelou em agosto compra de medicamentos de intubação

Conselho Nacional da Saúde afirmou, em ofício, que o Ministério da Saúde cancelou uma compra de medicamentos do 'kit intubação' (foto: Edílson Rodrigues/CB/D.A Press)









A operação citada pelo conselho seria executada pelo Ministério da Saúde para importar medicamentos do Uruguai. A Operação Uruguai I, por exemplo, garantiu a aquisição de 54.867 unidades de medicamentos usados no auxílio da intubação de pacientes em UTI, de acordo com dados da pasta federal. No entanto, a segunda viagem que buscaria mais insumos acabou sendo cancelada sem motivos.





O cenário atual já havia sido desenhado pelo CNS no ofício de agosto do ano passado. O órgão já desenhava uma situação de desabastecimento dos medicamentos, o que colocaria em risco o atendimento aos pacientes com quadro grave da COVID-19.





“Considerando que o desabastecimento desses medicamentos coloca em risco toda a estrutura planejada para o atendimento de saúde durante a pandemia do novo coronavírus, pois mesmo com leitos disponíveis, sem esses medicamentos não é possível realizar o procedimento, podendo levar todo o sistema de saúde ao colapso.”





Nesta semana, o Ministério da Saúde requisitou os estoques da indústria de medicamentos que compõem o "kit intubação", incluindo anestésicos e bloqueadores musculares, para abastecer a rede do Sistema Único de Saúde (SUS) por 15 dias. Na Grande BH, por exemplo, o problema já é sentido nos hospitais.





O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), cobrou uma investigação para averiguar o cancelamento da compra de medicamentos sem justificativa por parte do Ministério da Saúde.





“É muito grave a informação da “CNN”, mostrando que o governo cancelou a compra de medicamentos para intubação em plena pandemia, em agosto do ano passado. Apenas uma investigação séria para entender e atribuir responsabilidades”, publicou o parlamentar em uma rede social.





"É muito grave a informação da "CNN", mostrando que o governo cancelou a compra de medicamentos para intubação em plena pandemia, em agosto do ano passado. Apenas uma investigação séria para entender e atribuir responsabilidades", publicou o parlamentar em uma rede social.

Até o fechamento desta matéria, o Ministério da Saúde ainda não havia se posicionado a respeito do ofício do CNS.

A piora nos indicadores da pandemia no Brasil reflete na crise de falta de leitos e que, consequentemente, causa uma crise com a falta de medicamentos para intubar pacientes, incluindo anestésicos e bloqueadores musculares.