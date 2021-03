Eduardo Bolsonaro usa Titanic para atacar lockdown: 'o barco tá afundando'

Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) (foto: Reprodução/Redes sociais) Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), compartilhou nas redes sociais nesta quinta-feira (18/3) uma metáfora sobre lockdown utilizando o barco do filme “Titanic”. O filho “03” do presidente é contra as medidas mais restritivas adotadas durante a pandemia para conter o avanço da COVID-19 no país. O deputado(PSL-SP), compartilhou nas redes sociais nesta quinta-feira (18/3) uma metáfora sobreutilizando o barco do filme “”. O filho “03” do presidente é contra as medidas mais restritivas adotadas durante a pandemia para conter o avanço dano país.









“O barco está afundando, você não sabe nadar direito (ou nem mesmo sabe nadar), não tem certeza se conseguirá sobreviver. Porém, o comandante quer que vc fique no barco até o fim, enquanto ele e sua família saem num bote reserva. Isso que acontece com o povo quando se impõe lockdown”, escreveu em sua conta do Twitter com a imagem do filme Titanic.

O barco está afundando, vc não sabe nadar direito (ou nem mesmo sabe nadar), não tem certeza se conseguirá sobreviver.



Porém, o comandante que vc fique no barco até o fim, enquanto ele e sua família saem num bote reserva.



Isso que acontece com o povo quando se impõe lockdown. pic.twitter.com/IoVkO4NgHd %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) March 18, 2021

COVID-19 no Brasil

O Brasil vive o pior momento da pandemia, com avanço em casos e óbitos, além de uma pressão inédita sobre o sistema de saúde nacional. A média móvel diária de mortes por COVID-19 ficou, nesta quarta-feira (17/3), pela primeira vez acima de 2 mil, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número, de 2.031, significa que, somados os óbitos da última semana e divididos por sete dias, cada dia teve o equivalente a dois milhares de vítimas. A média está batendo recordes consecutivos há 19 dias.



A média desta quarta-feira é 52,4% maior se comparada com o dado registrado há 14 dias. Ao longo da última semana, 14.219 pessoas morreram em decorrência da doença, maior quantidade para um período como esse desde o início da pandemia.

Para conter o avanço da disseminação e aliviar a pressão que o sistema de saúde pública está enfrentando, vários estados estão voltando a decretar medidas mais rígidas para a população evitar sair nas ruas.

Minas Gerais, por exemplo, é um dos estados que adotaram novas regras para conter o avanço do novo coronavírus, com a "onda roxa". Toque de recolher entre 20h e 5h é uma das determinações do governador do estado, Romeu Zema (Novo) que começou a vigorar nessa quarta-feira (17/3).