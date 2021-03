Eduardo Bolsonaro sobre Maju Coutinho: 'Arrogância global'

Nesta quarta-feira, Maju Coutinho fez uma declaração à favor do lockdown em algumas capitais (foto: Câmara/Reprodução Tv Globo/Reprodução)

deputado federal e filho “03” do presidente(sem partido),(PSL-SP), usou as redes sociais nesta quarta-feira (17/03) para criticar a jornalistaDurante a apresentação do Jornal Hoje, exibido na TV Globo, a jornalista defendeu ano país como medida de contenção da COVID-19.”, declarou a apresentadora.