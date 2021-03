Eduardo Bolsonaro faz agradecimento a príncipe acusado de matar jornalista

O deputado federal e filho do presidente(sem partido),(PSL-SP), agradeceu durante discurso de despedida da presidência da, ao príncipe saudita, acusado de ordenar o assasinato e mutilação do jornalista Jamal Khashoggi, crítico do regime.

“Exemplo objetivo deste trabalho é o acordo com o fundo de investimento público saudita para explorar oportunidades no Brasil, com investimentos mutuamente benéficos de até US$ 10 bilhões. Obrigado, príncipe Mohammad bin Salman”, disse o deputado.