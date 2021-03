Mandetta rebate Guedes: 'Mais postos de saúde e menos posto Ipiranga'

AM

Mandetta diz que Guedes ''usa mentiras para esconder a própria incompetência, dele e do governo do qual faz parte'' (foto: Isac Nóbrega/PR) ministro da Economia, Paulo Guedes, declarar que a compra de vacinas está atrasada desde a época do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, o médico usou as redes sociais, nesta quarta-feira (17/03), para atacar o economista. Segundo Mandetta, Guedes é “desonesto” e "mentiroso''. Após odeclarar que a compra deestá atrasada desde a época do ex-ministro da Saúdeo médico usou as redes sociais, nesta quarta-feira (17/03), para atacar o economista. Segundo Mandetta, Guedes é “” e "''.





Guedes desonesto e mentiroso. Negacionismo do governo mata pessoas e empresas. CPI já! Mais postos de saúde e menos posto Ipiranga. https://t.co/znIxR0PdIJ %u2014 Henrique Mandetta (@lhmandetta) March 17, 2021





Em entrevista à Folha de S.Paulo, Mandetta completou a frase. “É inacreditável que o homem responsável pela economia do país esteja criando uma narrativa mentirosa para disfarçar a própria incompetência, dele e do governo do qual faz parte”, afirmou.





Essa não é a primeira vez que Mandetta e Guedes trocam farpas. No livro: “Um paciente chamado Brasil: Os bastidores da luta contra o coronavírus”, escrito pelo ex-ministro, Mandetta pontua algumas desavenças com Guedes. Inclusive, no livro, o médico chama o ministro de “arrogante”.





Entenda

Em entrevista à CNN Brasil, Guedes afirmou que a negociação de vacinas contra a COVID-9 está atrasada desde a gestão do ex-ministro da Saúde.





“A entrega da vacina não está atrasada só agora, não”, disse Guedes. “No primeiro dia, Mandetta saiu com R$ 5 bilhões no bolso. É desde aquela época que deveríamos estar comprando vacina, não é mesmo? O dinheiro estava lá”, concluiu.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz