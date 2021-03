Haddad chama Bolsonaro de genocida e ataca: 'Seja homem'

Fernando Haddad (PT) foi derrotado por Bolsonaro no 2º turno das eleições de 2018 (foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADAO CONTEUDO)

O embate entre o atual presidente, Jair Bolsonaro (sem partido), e o ex-candidato ao cargo, Fernando Haddad (PT), não encerrou após o fim das eleições de 2018, quando os dois se enfrentaram nas urnas.



O petista saiu em defesa do youtuber Felipe Neto, que chamou o chefe do Executivo de "genocida" e foi intimado a depor com base na Lei de Segurança Nacional e também no Código Penal. O embate entre o atual presidente,(sem partido), e o ex-candidato ao cargo, Fernando Haddad (PT), não encerrou após o fim das eleições de 2018, quando os dois se enfrentaram nas urnas.O petista saiu em defesa do youtuber, que chamou o chefe do Executivo de "genocida" e foi intimado a depor com base na Lei de Segurança Nacional e também no Código Penal.





Em defesa do influenciador, Haddad repetiu a fala durante uma live com o portal UOL, na noite dessa terça-feira (16/3). “Hoje, o [governador] João Doria chamou Bolsonaro de genocida. Processa o Doria, pô. Seja homem", desafiou Haddad.



"O Bolsonaro não tem coluna vertebral. Ele manda a Polícia Federal na casa do menino bem-sucedido, de um youtuber. O governador do estado o chamou de genocida. Eu o chamei mil vezes. E ele manda a PF na casa do youtuber? Por que não manda a polícia aqui? Vai mandar a PF na casa do menino?", completou.





Na live, o petista também reforçou as críticas que faz ao presidente. “Bolsonaro não tem condições morais, intelectuais e físicas de enfrentar nada", afirmou.





'É uma coisa muito indigna. Eu fico me perguntando: como o país deixou chegar a esse ponto? O nível de destruição do país será muito grande' Fernando Haddad (PT)



O que diz a lei