Hashtag #BolsonaroGenocidaSim chega aos tópicos mais acessados do Twitter

Desde que o youtuber Felipe Neto foi intimado a depor pela Polícia Civil do Rio, depois de chamar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de “genocida”, as críticas ao chefe do Executivo brasileiro se acentuaram nas redes sociais. Nesta terça-feira (16/3), a hashtag #BolsonaroGenocidaSim ficou na liderança entre os tópicos mais acessados no Twitter.

Felipe Neto deverá prestar esclarecimentos por suposto crime previsto na Lei de Segurança Nacional. O influenciador digital afirmou que a convocação veio depois que ele, numa rede social, teria ofendido Bolsonaro no contexto de gestão federal da pandemia de COVID-19.





Ele recebeu intimação assinada pelo delegado Pablo Sartori, titular da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI).

Quase 3 mil mortes por dia! A irresponsabilidade criminosa de Bolsonaro não pode continuar matando os brasileiros. #BolsonaroGenocidaSim pic.twitter.com/03J1XRLiAu %u2014 Ciro Gomes (@cirogomes) March 17, 2021

2.842 mortos, a pandemia está mesmo fora de controle. Mais esperar o QUÊ de um presidente da República "GENOCIDA"??.

"Uma pessoa que AFIRMA com todas as letras - EU SOU DA ARTILHARIA, MINHA PROFISSÃO É MATAR"!#BolsonaroGenocidaSim pic.twitter.com/K8ayCYmbxP %u2014 JBInvestiments (@JBInvestiments) March 16, 2021

Além do caso envolvendo Felipe Neto, a repercussão sobre a atuação do presidente no enfrentamento à doença ocorre no dia em que o Brasil atingiu 2.842 mortos em 24 horas, o recorde desde março do ano passado. Usuários da rede lembraram o fato de o país viver a pior fase da COVID-19, enquanto outras nações já se livraram do período de maior número de óbitos.





Quem aderiu à campanha no Twitter foi o ex-candidato à presidência, Ciro Gomes (PDT). Quase 3 mil mortes por dia! A irresponsabilidade criminosa de Bolsonaro não pode continuar matando os brasileiros”.





Outro internauta lembrou a obsessão de Bolsonaro em aprovar leis que facilitam o acesso às armas de fogo ”2.842 mortos, a pandemia está mesmo fora de controle. Mais esperar o que de um presidente da República Genocida? Uma pessoa que afirma com todas as letras: 'Eu sou da artilharia, minha profissão é matar'”