Bolsonaro: 'Existe algo a perder mais importante que a vida: a liberdade'

Apesar da fala dita hoje, o presidente já manteve ministros envolvidos em corrupção (foto: Agência Brasil/Reprodução) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) usou as redes sociais, nesta terça-feira (09/03), para se pronunciar sobre os últimos eventos políticos.



- Ninguém vence uma maratona se não tiver preparado.

- Aos que teimam em desunir lembre-se que existe algo a perder mais importante que a própria vida: a LIBERDADE.



Link no YouTube: https://t.co/7EGpcoQHbx — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 9, 2021

Junto com a frase, o presidente publicou um vídeo antigo em que menciona casos de corrupção de outros governos. Nas imagens, Bolsonaro diz que se houvesse algum caso no seu governo, ele colocaria “no pau de arara” seu ministro.





Na segunda-feira (08/03), o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF) anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Lava-Jato. Por isso, Lula voltou a ser elegivel.









Já nesta terça-feira, a 2ª Turma do Supremo Tribunal julga a ação de suspeição do ex-juiz Sergio Moro levantada pela defesa do ex-presidente.

Na decisão de ontem, Fachin determinou o arquivamento do habeas corpus sobre a suspeição de Moro, por perda de objeto, uma vez que não mais existiam as condenações que motivaram o pedido da defesa.





Em contrapartida, o processo encontrava-se nas mãos de Gilmar Mendes, devido a um pedido de vista feito em 2018. Ao pautar a suspeição, o ministro levou a Segunda Turma a discutir se mantém o arquivamento ou se julga o mérito do habeas corpus.





Bolsonaro já manteve ministros envolvidos em corrupção





Apesar da fala, o presidente já manteve ministros envolvidos em corrupção.



Entre eles, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio e o secretário Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações, Fabio Wajngarten, que foram denunciados por apropriação indébita eleitoral e corrupção, respectivamente.





Moro e Bolsonaro

Em abril de 2020, Sergio Moro anunciou que iria deixar o governo Bolsonaro após a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal Maurício Valeixo, profissional de confiança do ex-juiz.



Moro era até então, ministro da Justiça e Segurança Pública.





Quando foi chefe da pasta, Moro se manteve fora dos holofotes. Em contrapartida, após sair do cargo, ele e o presidente trocaram diversas farpas.





Na tarde de hoje, por exemplo, Bolsonaro publicou em seu perfil no Facebook uma foto da transmissão do julgamento da suspeição do ex-juiz. "Boa tarde a todos", escreveu o presidente na publicação.