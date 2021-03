Cancelada? Sarah, do BBB21, assume gostar de Bolsonaro e perde favoritismo

Sarah perdeu mais de 100 mil seguidores após confessar gostar de Bolsonaro (foto: Reprodução/TV Globo) Sarah, participante do Big Brother Brasil 21, era apontada como finalista do reality até revelar apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Durante a madrugada desta sexta-feira (05/03), a sister conversava com outros brothers sobre acontecimentos fora da casa e disse ser contrária ao impeachment por gostar do chefe do executivo. O público não gostou do posicionamento da consultora de marketing. A brasiliense, participante do, era apontada como finalista do reality até revelar apoio ao presidente(sem partido). Durante a madrugada desta sexta-feira (05/03), a sister conversava com outros brothers sobre acontecimentos fora da casa e disse ser contrária aopor gostar do chefe do executivo. O público não gostou do posicionamento da consultora de marketing.









'Impeachment de algum presidente, de algum país? Não do nosso, eu gosto dele!' revelou Sarah



O assunto já havia sido abordado anteriormente, quando os participantes disseram que uma candidata do programa foi eliminada antes de entrar por ter sido “cancelada” pelo público quando descobriram que seguia Bolsonaro. Sarah confessou que deixou de seguir o presidente nas redes sociais antes com medo da reação dos telespectadores.





No Twitter, a tag #ForaSarah entrou para os assuntos mais comentados do dia. A participante, que tem crescido os números de suas contas nas redes sociais, já chegou a perder 100 mil seguidores.

A assessoria de Sarah se pronunciou sobre o assunto e disse que gostar não significa apoiar. Confira:

"Assim como o Lucas foi cancelado dentro da casa pela maioria dos participantes, por conta de alguns de seus comportamentos que não o definem como ser humano, o mesmo está acontecendo agora com a Sarah. Muitos telespectadores estão cancelando a participante do programa pelo fato dela simpatizar ou não com alguém. Vale destacar que simpatizar e apoiar são palavras com significados distintos. Quanto a tudo isso, só podemos lamentar sobre a cultura do cancelamento e refletir como temos muito a melhorar como sociedade."