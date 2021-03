"Para a mídia, o vírus sou eu", diz Bolsonaro sobre críticas pela pandemia

Bolsonaro reclamou das críticas que recebe por sua condução do governo no enfrentamento à pandemia de COVID-19 (foto: Sérgio Lima/AFP) Bolsonaro reclamou nesta quarta-feira (3/3) de críticas que vem sofrendo por parte da imprensa. Segundo o chefe do Executivo, para a mídia, o vírus é ele próprio. O mandatário fez a declaração na saída do Palácio da Alvorada após um apoiador comentar sobre a pandemia da COVID-19 e a vacinação no país. “Para a mídia, o vírus sou eu”, apontou. O presidente Jairreclamou nesta quarta-feira (3/3) deque vem sofrendo por parte da. Segundo o chefe do Executivo, para a mídia, oé ele próprio. O mandatário fez a declaração na saída do Palácio daapós um apoiador comentar sobre adae a vacinação no país. “Para a mídia, o vírus sou eu”, apontou.









Ontem, pouco tempo após as emissoras de televisão serem avisadas, o presidente suspendeu um pronunciamento que havia sido anunciado para as 20h30 do mesmo dia. Com a agenda oficial livre pela manhã, ele se reuniu com a equipe do governo para confeccionar o texto. A assessoria do Planalto não soube informar o motivo do cancelamento.





Segundo fontes do governo, o chefe do Executivo, em meio à pressão de caminhoneiros e parte da população, ressaltaria o decreto que zera os impostos federais do diesel por dois meses e do gás de cozinha (GLP) de forma permanente e também comentaria sobre a política de lockdown em meio à pandemia de COVID-19.