Pesquisa mostra que 49% desaprovam gestão de Bolsonaro

Jair Bolsonaro está no primeiro mandato como presidente da República (foto: Isac Nóbrega/Presidência da República)

Levantamento divulgado nesta quarta-feira (03/07) pelaaponta que a maior parte dos brasileiros está descontente com a gestão do presidente(sem partido). Segundo a pesquisa, 49% dos entrevistados responderam que desaprovam a administração, enquanto 46,3% disseram aprovar a sua gestão. Os demais entrevistados, 4,6% do total, não souberam responder ou preferiram não opinar.