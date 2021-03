Câmara pede prisão de Danilo Gentili ao Supremo

Depois da repercussão, Danilo apagou o post nas redes sociais (foto: Redes Sociais/Reprodução) prisão do apresentador Danilo Gentili. O comediante fez uma postagem em que sugeriu para os brasileiros “entrassem” no Congresso para "socar todo deputado”.



A Câmara dos Deputados entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da procuradoria parlamentar, para pedir a. O comediante fez uma postagem em que sugeriu para os brasileiros “entrassem” no Congresso para "socar todo deputado”.

O texto criticado por Gentili ficou conhecido como PEC da imunidade. Isso porque ele dificulta a prisão de membros do Legislativo, nas esferas federal, estadual e municipal.



Coordenada pelo deputado Luis Tibé (Avante-MG), a ação aconteceu depois de um pedido do deputado Celso Sabino (PSDB-PA).





Segundo os parlamentares, a postagem de Danilo pode ser comparada com as ações do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), preso após ameaçar os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e defender o AI-5.

Depois da repercussão, Danilo apagou o post das redes sociais.

