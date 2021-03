Suplente de Anastasia, Alexandre Silveira é o novo presidente do PSD em MG

(foto: Gustavo Lima/Câmara) suplente do senador Antônio Anastasia e um dos fundadores do Partido Social Democrático (PSD), Alexandre Silveira, é o novo presidente da sigla em Minas Gerais. Ele vai substituir o senador Carlos Viana. suplente do senador Antônio Anastasia e um dos fundadores do Partido Social Democrático (PSD),é o novo presidente da sigla em





“Com a exata dimensão da responsabilidade que me foi atribuída, assumo a missão de cerrar fileira com os milhares de pessedistas mineiros na continuidade da construção desse importante instrumento da democracia que é o maior partido político de Minas Gerais, o PSD”, afirma Silveira.



Em Minas, O PSD é considerado uma das forças políticas atuais. Além de contar com dois senadores (Antonio Anastasia e Carlos Viana), o partido tem no prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), uma figura em ascensão no cenário político estadual e até nacional.





Segundo Alexandre Silveira, o PSD está focado na urgente ampliação da “capacidade de vacinação da população, na aprovação das medidas de auxílio emergencial para socorro aos que mais precisam, além das medidas que visem a sustentação da economia”, pontuou.





Silveira já atuou como presidente estadual entre os anos de 2014 e 2015. Agora, ele compõe a nova comissão provisória acompanhado do deputado federal Diego Andrade, que assume o cargo de 1º vice-presidente.