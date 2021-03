Vice-líder de governo, senador Carlos Viana deixa presidência do PSD em MG

Carlos Viana estava na presidência do PSD em Minas desde setembro de 2019 (foto: Jefferson Rudy/Senado Federal) República em primeiro mandato e vice-líder de governo no Senado Federal, Carlos Viana (PSD-MG) deixou nesta segunda-feira (1º/03) a presidência do PSD em Minas Gerais. A sigla ainda não informou quem será o substituto de Viana, que estava no posto desde setembro de 2019. Senador daem primeiro mandato eno(PSD-MG) deixou nesta segunda-feira (1º/03) adoem. A sigla ainda não informou quem será o substituto de Viana, que estava no posto desde setembro de 2019.









“Deixo hoje (1º/3) a presidência do PSD-MG. Pedi o afastamento de forma consensual para me dedicar ao novo momento no Senado e a projetos de ampliação das bases de apoio em todo o estado”, afirmou, em publicação nas redes sociais.





O PSD é considerado uma das forças políticas atuais de Minas Gerais. Além de contar com dois senadores (Antonio Anastasia e Carlos Viana), o partido tem no prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), uma figura em ascensão no cenário político estadual e até nacional.





Kalil, inclusive, é cotado para disputar o governo de Minas nas eleições gerais de 2022. O presidente nacional do partido é Gilberto Kassab, com longa trajetória na política, mas que atualmente não ocupa nenhum cargo como agente político.