Assessor de Bolsonaro sobre Karol Conká: 'Globo enviando maconha ao BBB?'

Karol Conká aparece fumando no BBB (foto: Reprodução/Twitter)

O assessor especial do presidente Jair Bolsonaro, Tercio Arnaud Tomaz, não perdeu a oportunidade de ironizar a Rede Globo e a ex-participante do Big Brother Brasil, Karol Conká, ao postar um vídeo em que ela fuma um cigarro durante sua permanência no programa.

“Maconha? Globo comprando e enviando maconha para os participantes do BBB?”, afirmou Tomaz em postagem no Twitter na tarde desta quinta-feira (25/2). O post foi amplamente compartilhado nas redes. O programa em si não proíbe os participantes de fumarem durante a participação no reality show.

Maconha? Globo comprando e enviando maconha para os participantes do BBB? pic.twitter.com/McIOmMshur %u2014 Tercio Arnaud Tomaz (@TercioTomaz) February 25, 2021

De acordo com o site boatos.org, no entanto, a rapper estaria fumando um cigarro de palha e não maconha. Na imagem, ela aparece ao lado do sertanejo Rodolfo, que também tem o hábito de fumar.





No vídeo, Karol Conká diz: “Tenho um psicológico bom para lidar, mas as pessoas têm o direito de julgar”.





Em 2018, em entrevista à revista Glamour, Karol admitiu que gostava de maconha: “Gosto de fumar, mas antigamente fumava mais. Fumar demais atrapalha. Tudo demais atrapalha”.





Eliminada do BBB na terça-feira (23/2), a rapper de 34 anos obteve a maior rejeição da história do programa ao obter 99,17% dos votos dos telespectadores.