Polícia suspeita que Daniel Silveira ameaçou deputados antes de votação

O parlamentar se recusou a entregar àas senhas dos dois celulares apreendidos com ele na semana passada. As informações foram confirmadas pela CNN Brasil.

Em contrapartida, a perícia dos aparelhos foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O procedimento já foi iniciado.

Segundo o canal de notícias, um dos celulares encontrados pela PF na cela de Silveira era de uso pessoal do parlamentar e já havia sido apreendido no dia em que ele foi preso.

“Gostaria de ressaltar, que assistindo ao meu vídeo, que ali na minha raiva, me excedi realmente e por isso peço desculpas ao Brasil”, declarou.



"Peço desculpas a todo o Brasil. Assisti ao vídeo três vezes e precisei perceber que minhas palavras foram duras até para mim mesmo. Eu tinha outros modos para que pudesse expressar as minhas falas", completou.

Segundo Daniel, “em um dia nós mudamos a mente”.



“O ser humano vai de 0 a 100 em segundos. Que deputado ou deputada que nunca exagerou nas suas falas? Já tivemos conflitos mas, mesmo assim, a democracia venceu”, afirmou.

Silveira foi preso na semana passada, por ordem de Moraes, em flagrante delito por fazer ameaças a ministros do STF e ao Estado Democrático de Direito. Em nota, a assessoria jurídica do deputado disse que a prisão seria um ataque à "liberdade de expressão".

Na quarta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votaram a favor da manutenção da prisão do deputado. De forma unânime, os ministros apoiaram a decisão do ministro Alexandre de Moraes.