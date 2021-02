Rodrigo Pacheco garante urgência na votação do auxílio emergencial

Novo auxílio emergencial deve ser votado nesta quinta-feira (25/02) no Senado (foto: Agência Brasil) Rodrigo Pacheco (DEM-MG), declarou que está discutindo com o Ministério da Economia o momento de implantação do benefício. Tramita no Congresso a PEC Emergencial para um novo auxílio emergencial no valor de R$ 200 entre março e junho. Na tarde desta terça-feira (23/2), o presidente do Senado,(DEM-MG), declarou que está discutindo com o Ministério da Economia o momento de implantação do benefício.









Para garantir o auxílio, “precisamos também discutir o momento, que precisa ser o mais rápido possível, da implantação deste auxílio emergencial”, completou.





Pelo cronograma traçado pela equipe econômica, a PEC deverá ser aprovada ainda na quinta-feira (25/2) no Senado e, no máximo, em duas semanas na Câmara. A partir daí, o governo editará uma medida provisória definindo o valor efetivo do benefício.