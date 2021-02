Kalil: 'Sou avesso a quem rouba a Petrobras e a não ter vacina no Brasil'

Alexandre Kalil é cotado para disputar o governo de Minas nas eleições de 2022 (foto: Edésio Ferreira/EM/D. A. Press) Alexandre Kalil (PSD), prefeito de Belo Horizonte, busca se manter como uma figura de centro no atual cenário político. Ao comentar uma possível aliança com a legenda, o chefe do Executivo municipal foi direto. (PSD), prefeito de, busca se manter como uma figura de centro no atual cenário político. Ao comentar uma reunião com Fernando Haddad (PT) e demais membros do partido, agendada para quinta-feira (25/02) na capital mineira , e os impactos desse encontro, como umacom a legenda, o chefe do Executivo municipal foi direto.









Outras figuras importantes do PT, como a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente nacional da legenda, e Luiz Dulci (PT), secretário-geral da Presidência da República entre 2003 e 2011, estarão presentes no encontro da Prefeitura de BH.





O encontro em BH será o primeiro de uma série de viagens a serem feitas por Haddad. Ele também exerceu os cargos de ministro da Educação, entre 2005 e 2012, e de prefeito de São Paulo, de 2013 a 2017.





Haddad foi indicado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente da República entre 2003 e 2011, como nome da legenda para a disputa da presidência em 2022, assim como aconteceu em 2018, quando foi derrotado por Jair Bolsonaro (sem partido).





Já Kalil é cotado para disputar o governo de Minas nas eleições de 2022. Ele foi reeleito prefeito de BH com 63,36% dos votos válidos no primeiro turno no pleito de 2020. Questionado pelo O Globo sobre um possível cordão de aliança, o chefe do Executivo belo-horizontino contemporizou.





“Tenho já um grupo formado. Isso não é decisão minha, não. Tenho que respeitar esse grupo. Votar em mim é uma coisa, o compromisso político é outra. Qualquer voto é muito bem-vindo”, disse Kalil.