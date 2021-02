Kalil é cotado para governador em aliança com PDT de Ciro Gomes em 2022

Kalil recebeu visita do presidente do PDT e acenou com a possibilidade de analisar proposta de candidatura em 2022 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)



O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), tem recebido amplo apoio para concorrer ao cargo de governador de Minas Gerais nas eleições 2022. Nesta quinta-feira (11/02), o chefe do Executivo municipal recebeu visita do presidente do Partido Democrático Trabalhista (PDT), Carlos Lupi.





Regada ao “melhor café e pão de queijo do Brasil”, disse o paulista Lupi, a reunião, que terminou por volta das 16h, tenta aproximar Kalil do partido de Ciro Gomes, que deve disputar a presidência da República pela segunda vez.









O PDT faz parte do leque de partidos que dá sustentação ao governo Kalil e tenta articular uma aliança para também apoiar Ciro Gomes. Segundo Lupi, o prefeito de BH foi receptivo, agradeceu o contato e disse que no momento está focado na gestão da capital, mas que vai analisar a possibilidade.





“Ele disse que vai fazer uma reflexão. A gente gosta de posições bem claras e definidas. Coloquei com clareza que nosso desejo é esse (apoiar a candidatura ao governo do estado) e ele agradeceu. Estamos lutando para ter uma aliança com o nome do Ciro que é um principal porta-voz”, explicou o presidente do PDT.





Além de Carlos Lupi, participou da reunião o deputado federal mineiro dr. Mário Heringer, do mesmo partido.





Ciro Gomes e Kalil

Presidenciável do PDT, o ex-ministro Ciro Gomes saiu em defesa de Alexandre Kalil em novembro do ano passado depois que o prefeito foi chamado de “ditador” pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL).





"Nenhum destes idiotas corruptos (bolsonaros) têm moral para calçar o sapato do melhor prefeito de capital do Brasil que é o Kalil!", disparou Ciro, em seu perfil no Twitter.