Kalil tem reunião marcada em BH com Haddad e cúpula do PT

Kalil é cotado para disputar o governo de Minas nas eleições de 2022 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press) Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) tem reunião marcada para quinta-feira (25/02) com Fernando Haddad (PT), candidato à Presidência da República derrotado nas eleições gerais de 2018 e cotado para disputar o cargo novamente em 2022, e demais membros do partido. O encontro acontecerá na capital mineira, na sede do Executivo municipal. (PSD) tem reunião marcada para quinta-feira (25/02) com(PT), candidato à Presidência da República derrotado nas eleições gerais de 2018 e cotado para disputar o cargo novamente em 2022, e demais membros do partido. O encontro acontecerá na capital mineira, na sede do Executivo municipal.









O encontro em BH será o primeiro de uma série de viagens a serem feitas por Haddad. Ele também exerceu os cargos de ministro da Educação, entre 2005 e 2012, e de prefeito de São Paulo, de 2013 a 2017.





Já Kalil é cotado para disputar o governo de Minas nas eleições de 2022. Ele foi reeleito prefeito de BH com 63,36% dos votos válidos no primeiro turno no pleito de 2020. Em 2016, ano em que ingressou na carreira política, Kalil venceu a disputa com 52,98% dos votos.