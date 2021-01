Arthur Lira encerra 'tour' por apoio em MG e comemora resultado de reuniões

Lira deve ter a maioria dos votos da bancada mineira na eleição para presidência da Câmara (foto: Matheus Muratori/EM/D. A. Press) Candidato à presidência da Câmara dos Deputados no biênio 2021-2022, o deputado federal Arthur Lira (PP-AL) encerrou nesta sexta-feira (22/01) uma visita a Belo Horizonte e Minas Gerais em busca de apoio de líderes políticos e econômicos do estado. No último dia de encontros na capital mineira, o parlamentar se reuniu com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe. o deputado federal(PP-AL) encerrou nesta sexta-feira (22/01) uma visita a Belo Horizonte e Minas Gerais em busca de apoio de líderes políticos e econômicos do estado. No último dia de encontros na capital mineira,









"Tivemos uma visita ao prefeito de Belo Horizonte, em um ato de aproximação, de abertura de pontes, de diálogo junto com a bancada mineira. Nós estivemos na Assembleia Legislativa, com o presidente da Assembleia, diversos deputados, e também uma reunião com o governador Zema no BDMG. Conversa franca, abrindo pontes, ouvindo as necessidades, e na Fiemg foi para ouvir também o que pensam empresários, esses setores. Anotar e levar essas demandas e dar à bancada de Minas Gerais que é, como eleita pelo povo, interlocutora do estado perante todos os poderes e outros setores do estado", afirmou Lira.





Arthur Lira, Flávio Roscoe e Diego Andrade durante encontro na Fiemg, em BH (foto: Matheus Muratori/EM/D. A. Press) Na manhã desta sexta, além de Roscoe, outros deputados federais mineiros que o acompanham na viagem participaram do encontro. Já nessa quinta-feira (21/01), a reunião foi com líderes políticos de BH e Minas.





Durante a tarde dessa quinta, Arthur Lira, apoiado pelo presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido), encontrou-se com o prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD) , e posteriormente com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Agostinho Patrus (PV).









“A nossa visita ao estado de Minas Gerais foi maravilhosa. Recebemos aqui o apoio da maioria massiça dos parlamentares mineiros”, também afirmou Arthur Lira.





Minas foi o 23º estado visitado por Lira neste "giro", iniciado em janeiro deste ano, em busca de apoio para a eleição à presidência da Câmara e sucessão do deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ) no cargo. O próximo estado a ser visitado será Mato Grosso do Sul, onde já tem agenda prevista para esta sexta.





O alagoano tem como principal rival na disputa o deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP). A votação, secreta, será em 1º de fevereiro (segunda-feira) deste ano. Para ser eleito, o candidato precisa da maioria simples de 513 votos dos demais parlamentares da Câmara.