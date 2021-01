Lira garante a Zema interesse em pautar reformas econômicas na Câmara

Alagoano é o candidato de Bolsonaro ao comando da Câmara dos Deputados (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Parlamentar diz ter mais de 30 votos no estado

Em “peregrinação” pelos estados brasileiros para viabilizar sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) teve uma série de encontros com políticos mineiros nesta quinta-feira (21/01). No início desta noite, ele se reuniu com o governador Romeu(Novo). O secretário de Governo, Igor Eto, disse que pautas econômicas estiveram em pauta. O alagoano garantiu, ao chefe do Executivo mineiro, ter disposição para colocar em votação temas econômicos, como a reforma tributária e a rediscussão do pacto federativo da União com estados e municípios.“O governador Romeu Zema se sente na condição de conforto em relação ao que está sendo conversado na Câmara. O governador tem compromisso com as. O deputado Arthur Lira veio e trouxe informações sobre as reformas, interesse em votar as reformas. Isso, para o governador, é o mais importante da reunião de hoje”, disse Eto, após o encontro, ocorrido na sede do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG).O secretário afirmou que Zema expôs a necessidade da discussão das reformas, reivindicação bem aceita por Lira. “Temos pautas importantes em Brasília. Isso foi levado pelo governador ao candidato. Estamos falando de reforma tributária, pacto federativo e reforma administrativa. São pautas fundamentais, não só para, mas para todo o Brasil. O governador Romeu Zema enfatizou, de forma muito clara, a importância dessas pautas caminharem no Congresso Nacional. O deputado Arthur Lira tocou nesse assunto com o governador e se mostrou muito aberto a ter essa discussão na Casa. Ciente da dificuldade, natural, mas muito aberto”.Antes de falar com o governador, Arthur Lira esteve com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), o presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus (PV), e cerca de 30 deputados federais do estado.Com a simpatia do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Arthur Lira disputará o comando da Casa em fevereiro deste ano. O principal rival é Baleia Rossi (MDB-SP), apoiado por Rodrigo Maia (DEM-RJ), atual presidente da Casa Legislativa. Lira estima ter cerca de 30 votos de mineiros . Se eleito,ele projeta estreitar relações com os agrupamentos estaduais. A legenda de Zema, por seu turno, foi uma das diversas a lançar candidaturas: trata-se do gaúcho Marcel Van Hattem."Temos várias demandas. Há as pautas econômicas e de infraestrutura. Aqui temos demandas de infraestrutura, (como) enchentes, águas e metrô. Essas coisas vamos organizando com a bancada. Ela tem que funcionar como ligação à presidência da Câmara, que será tratada de outra maneira neste biênio", disse.Nesta sexta (22), o candidato se reúne com Flávio Roscoe, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg).