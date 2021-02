Manifestantes fazem ato contra Bolsonaro no Distrito Federal; veja o vídeo

(foto: Ana Maria da Silva) estacionamento na via S1, próximo à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), por volta das 9h30, e segue para a Esplanada dos Ministérios. Assim como ocorreu em Belo Horizonte neste sábado (20/02), um grupo de manifestantes faz uma carreata a favor da vacinação contra a COVID-19 e para pedir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), na manhã deste domingo (21/02), no Distrito Federal. O grupo se concentrou em umna via S1, próximo à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), por volta das 9h30, e segue para a Esplanada dos Ministérios.









Além pedir a saída de Bolsonaro, o grupo pediu também o impeachment do governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB). Além disso, solicitaram a volta do auxílio emergencial de R$600, a vacina para todos e defenderam o serviço público de saúde.





A professora e assessora da CUT, Ivânia Barros, 48 anos, explica as reivindicações do grupo. “Não estamos vendo esforço do Ibaneis para buscar vacina para o DF, e o governo Bolsonaro diz que é uma gripezinha. Devemos nos unir para fazer algo”, defende. “Quando a gente tem uma pandemia é preciso que haja medidas efetivas do governo, seja estadual ou federal, e não temos visto isso”, lamenta Ivânia.





O protesto foi organizado pelas redes sociais. A carreata deverá seguir até a Alameda das Bandeiras, na Esplanada dos Ministérios. O intuito do grupo é fazer um pronunciamento no local e, após isso, se dispersar. De acordo com a Polícia Militar do DF (PMDF), que acompanha a manifestação, o ato está sendo pacífico. “Até o momento, não há alterações no trânsito nem registro de ocorrência”, informou a corporação.