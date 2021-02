Damares Alves anuncia para março Plano de Enfrentamento ao Feminicídio

(foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, falou noBrasil em Pauta na TV Brasil sobre as principais realizações da pasta no ano de 2021 e as previsões para este ano. Entre as novidades estão a intensificação do combate à violência contra a mulher, com a implantação do Plano de Enfrentamento ao Feminicídio, prevista para o início de março. De acordo com Damares Alves, só no ano passado, o Ligue 180 registrou aumento de 39% no número dede violência contra mulher.