COVID-19: carreata pró vacinação e contra Bolsonaro toma as ruas de BH

10:40 - 20/02/2021 Minas registra quase 10 mil casos de COVID-19 e 152 mortes nas últimas 24h 500 veículos, entre eles carros, motocicletas e bicicletas participaram da carreata. O movimento Manifesto Pela Vida (MPV) fixou cartazes e faixas nos veículos com frases "Fora Bolsonaro e Mourão”, “vacina já para todos”, “não à reforma administrativa” e “escolas fechadas, vidas preservadas”. Os decretos que facilitam a compra de armamento no país, assinados pelo presidente do Brasil na semana passada, também foram alvo de críticas pelo movimento. De acordo com os organizadores, cerca deveículos, entre eles carros, motocicletas e bicicletas participaram da carreata. O movimento Manifesto Pela Vida (MPV) fixou cartazes e faixas nos veículos com frases "”, “já para todos”, “não à reforma administrativa” e “escolas fechadas, vidas preservadas”. Os decretos que facilitam a compra de armamento no país, assinados pelo presidente do Brasil na semana passada, também foram alvo de críticas pelo movimento.





A Polícia Militar e a BHtrans acompanharam o protesto, que teve início na Praça da Estação, e após um retorno na Av. Antônio Carlos, seguiu para a Praça da Bandeira, na região Centro-Sul da capital, tendo se dispersado na Praça da Rodoviária. Um caminhão de porte pequeno puxava a carreata com manifestantes no alto falante direcionando palavras de ordem aos moradores e aos outros carros que passavam no entorno.





Mesmo o protesto sendo pacífico, ativistas reclamaram de uma opressão descabida de alguns agentes da Polícia Militar. Marisa Barbato, uma das organizadoras da carreata, acusou um policial de ameaçar multá-la por falta de cinto mesmo ela estando com o equipamento de segurança. “Na hora de reclamar, de mostrar pra ele (policial) que eu estava usando o cinto, ele disse que eu estava desacatando ele”, reclamou Barbato.

Manifesto Pela Vida





Segundo o gestor de comunicação Dado Rodrigues, um dos organizadores do protesto, o Manifesto Pela Vida (MPV) é uma articulação entre as mais diversas organizações progressistas e a sociedade civil não organizada com o intuito de se manifestar constantemente para mudar os rumos da política brasileira e, principalmente, mineira.





“O MPV surgiu após o crime de desaparecimento de oxigênio em Manaus (AM). Foi um momento muito triste da história do país que revoltou uma grande quantidade de pessoas. A gente tentou organizar toda a esquerda, os movimentos progressistas, movimentos sociais, partidos de centro, centro-esquerda e esquerda para tomar as ruas e dar um basta nisso, ninguém aguenta mais”, afirmou o gestor. Ainda segundo Rodrigues, é inaceitável que o governo priorize armas invés de vacinas principalmente durante a pandemia de COVID-19.

