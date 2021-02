Janaina Paschoal: Moro tem que se candidatar para livrar-se do 'inferno'

Janaina Paschoal já declarou que se Moro se candidatar, votará nele (foto: Edilson Rodrigues/Câmara dos Deputados)

Haja vista o inferno em que estão transformando a vida dele, não vejo outro caminho para Sérgio Moro, além de se candidatar à Presidência da República em 2022. Querem derrubar todo o trabalho dele, não querem que ele advogue, nem que preste consultoria... %u2014 Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) February 16, 2021

Candidata a senadora

A deputada estadual(PSL/SP) saiu em defesa, nesta terça-feira, do ex-ministro do governo Bolsonaro e ex-juizAliada do presidente( sem partido) na campanha de 2018, chegando a ser cogitada vice na chapa do então candidato Bolsonaro , Janaina acredita que só a candidatura de Moro em 2022 à Presidência da República o livrará do ‘’inferno’’ que ele vive atualmente.Reportagem publicada também nesta terça-feira (16/02) pelomostra que adia a dia após críticas reiteradas do ex-presidentee do agora também adversário Jair Bolsonaro, que está em plena campanha para se reeleger em 2022.Além disso, Moro poderá sofrer nova derrota, depois que o Supremo Tribunal Federal liberou para a defesa de Lula acesso aos vazamentos de áudios hackeados envolvendo conversas ao telefone entre Moro e procuradores da força tarefa da Operação Lava-Jato.O ex-juiz da Justiça federal do Paraná aguarda o julgamento, no STF, onde é acusado de parcialidade no desempenho da magistratura em sentenças envolvendo o ex-presidente Lula.Parlamentar mais votada do Brasil nas eleições de 2018, com 2 milhões de votos, em recente entrevista ao site O Povo, ela sinalizou que pretende concorrer em 2022 a uma vaga no Senado.De posicionamento mais conservador e conhecida por ser uma das autoras do pedido de impeachment que afastou a presidente Dilma Rousseff (PT), Janaina tem desempenado o mandato naAssembleia Legislativa sem destaque em se tratando de propostas ou projetos.A polêmica tem sido o sustentáculo da deputada que, também já declarou que se Moro se candidatar a presidente, votará nele.