Janaina Paschoal lança suspeita sobre Sara Winter: 'Nem tudo é o que parece ser'

Sara Winter e a deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) (foto: Reprodução e Minervino Junior/CB/D.A Press)

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP), uma das autoras do pedido de impeachment que levou à deposição de Dilma Rousseff, lançou suspeitas sobre as reais intenções da ativista bolsonarista Sara Winter. Para Janaina, é suspeito que uma ex-militante feminista tenha se tornado "o rosto mais visível do bolsonarismo".



"Vocês não acham estranho o fato de uma moça que em 2015 fazia protestos vorazes pelo aborto, repentinamente, se tornar a face mais conhecida do bolsonarismo?", escreveu Janaina no Twitter na segunda-feira (1º/6), referindo-se à atuação de Sara no movimento Femem, o qual abandonou e passou a se apresentar como "ex-feminista".



Celso de Mello

"Não pareceessa moça gravar vídeos ameaçando ministros e organizar rituais mal definidos em frente ao STF , em meio a um inquérito inusitado que visa cassar a chapa Bolsonaro/Mourão?", completou a deputada estadual, antes de concluir: "Nem tudo é o que parece ser!"Em outra postagem, logo depois, a deputada estadual sugere que se pergunte à ministrapor que Sara Winter foido Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Sara ocupou uma posição na pasta até outubro do ano passado. Alvo da operação que investiga, Sara é aguardada para depor à Polícia Federal nesta terça-feira (2/6).Janaina Paschoal está preocupada com a forma como umatem reagido aos atos do Supremo Tribunal Federal (STF). Nesta terça-feira, ela escreveu no Twitter: "O Ministronão determinou a apreensão do telefone do Presidente por uma razão muito simples: não havia elementos para justificar a apreensão!! Decisão eminentemente jurídica!"Um dia antes, tinha postado: "! Pelo amor de Deus, não processem Celso de Mello! Vão legitimar todas as perseguições à livre manifestação do pensamento. Eu preciso desenhar? Um bando de maluco foi fazer sei lá o que na porta do STF. O homem reagiu! Nada além disso.!"