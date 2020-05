Sara Winter 'pediu para ser presa' ao ameaçar Alexandre de Moraes, diz procurador

Sara vive em Brasília e é uma das lideranças do movimento autointitulado "300 do Brasil" (foto: Reprodução/Instagram) Sara Winter tornou-se um dos principais focos de atenção com a deflagração de operação da Polícia Federal contra suspeitos de espalhar fake news. Uma das pessoas que teve equipamentos eletrônicos apreendidos, procurador Vladimir Aras, pode levá-la à prisão. A ativista bolsonaristatornou-se um dos principais focos de atenção com a deflagração de operação dacontra suspeitos de espalhar. Uma das pessoas que teve equipamentos eletrônicos apreendidos, Winter foi às redes e gravou uma crítica em tom de ameaça ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes , que determinou a operação. Pois esse vídeo, na opinião do, pode levá-la à









As reações a ilegalidades têm de observar os limites da lei. Com tais declarações, esta investigada pediu para ser presa. Situação do artigo 312 do CPP, para prisão preventiva. https://t.co/TvtxgwZFVR %u2014 Vladimir Aras %uD83C%uDFE1 (@VladimirAras) May 27, 2020





O artigo 312 do Código de Processo Penal, citado por Aras, diz: "A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria".





"Pior decisão da sua vida"





No vídeo, Sara diz que desejaria "trocar soco" com Moraes e afirma que o ministro "nunca mais vai ter paz na vida". "Você me aguarde, senhor Alexandre de Moraes. Nunca mais vai ter paz na sua vida. A gente vai infernizar sua vida, vamos descobrir os lugares que o senhor frequenta, a gente vai descobrir quem são as empregadas domésticas que trabalham para o senhor... A gente vai descobrir tudo da sua vida até o senhor pedir para sair. Hoje o senhor tomou a pior decisão da sua vida", disse.





