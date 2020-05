Ativista investigada ameaça Alexandre de Moraes sobre lugares que ele frequenta

de busca e apreensão nadeflagrada na manhã desta quarta-feira (27), fezao. Ela tevepela corporação. No vídeo, após a ida de policiais na casa da mesma, ela diz que descobrirá tudo sobre a vida do magistrado, incluindo os lugares que o magistrado frequenta e o nome de funcionários que trabalham em sua residência. “”, apontou ela.

. Pois agora...Pena que ele mora em São Paulo. Porque se ele morasse aqui eu já estava na frente da casa dele convidando para trocar soco comigo. Juro por Deus. Essa é a minha vontade. Queria trocar soco com esse fdp (xingamento), esse arrombado. Infelizmente, não posso. Ele mora lá em SP, não é? Pois você me aguarde, sr. Alexandre de Moraes., vamos descobrir os, a gente vai descobrir quem são as... A gente vai descobrir tudo da sua vida até o senhor pedir para sair.”, disse a ativista, que é uma das lideranças dos "300 do Brasil", grupo formado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.