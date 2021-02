Setor de eventos quer isenção de impostos estaduais e taxas por quatro anos

Empresários entregaram documento com propostas para recuperação econômica ao presidente da ALMG (esq.) (foto: Daniel Protzner/ALMG)

Representantes dose reuniram, nesta sexta-feira (12/2), com o presidente dade Minas Gerais (ALMG), Agostinho Patrus (PV). Eles apresentaram documento com uma série de recomendações para amenizar os efeitos econômicos da pandemia do novo. A isenção, por quatro anos, de impostos e taxas cobrada pelo Corpo de Bombeiros, é um dos pedidos.Os empresários do ramo pedem, também, mecanismos para a renegociação de dívidas tributárias em âmbito estadual. O encontro aconteceu por conta do programa Recomeça Minas , lançado pelo Parlamento em janeiro para auxiliar Minas Gerais no processo de retomada das atividades. À época, Agostinho Patrus prometeu reuniões com diversos setores para debater o tema. Essa foi a primeira agenda do tipo.Em Belo Horizonte, a retomada do setor de eventos é uma das reivindicações do grupo à prefeitura. Eles pleiteiam o recomeço nos moldes adotados por bares e restaurantes. “Se eles podem fazer isso, nós também podemos, e até com um controle de acesso muito maior”, garantiu Karla Delfim, vice-presidente do Sindicato das Empresas de Promoção, Organização e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos de Minas Gerais (Sindiprom-MG).“Até o senso comum indica que o setor de eventos foi, provavelmente, aquele que sofreu o maior impacto com a paralisação das atividades econômicas impostas pela pandemia da”, disse o presidente da Assembleia.A Associação Mineira de Eventos e Entretenimento (Amee) calcula que a pandemia fez com que cerca de 20 mil trabalhadores da área perdessem seus empregos. (