'Grana curta': Kalil e Paes interagem após post sobre carnaval na pandemia

Prefeito do Rio utilizou mensagem feita pela administração belo-horizontina para falar dos riscos do carnaval na pandemia (foto: AFP/MAURO PIMENTEL)

Que isso, Prefeito, a luta pela vida é de todos. Fique à vontade. https://t.co/0ujZgHMwMp %u2014 Alexandre Kalil (@alexandrekalil) February 12, 2021

Carnaval sem feriado

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo(DEM), utilizou vídeo feito pela Prefeitura de Belo Horizonte para conscientizar os cidadãos sobre a necessidade de evitar aglomerações durante o. Nesta sexta-feira (12/2), ele postou o vídeo no Twitter e recebeu apoio do chefe do poder Executivo da capital mineira, Alexandre(PSD).“A prefeitura do Rio está com a grana curta para fazer campanhas. Diante disso, peço licença à Prefeitura de BH e ao prefeito Alexandre Kalil para usar esse lindo vídeo para inspirar os cariocas”, disse Paes, ao publicar o vídeo que alerta, de forma lúdica, sobre os riscos da contaminação porKalil, então, “liberou” a postagem e cumprimentou o colega. “O que é isso, prefeito, a luta pela vida é de todos. Fique à vontade”, escreveu.Por conta da pandemia do novo coronavírus e das restrições impostas pela disseminação da doença, o carnaval não será feriado em Belo Horizonte. Sequer haverá ponto facultativo na cidade. No Rio de Janeiro, até mesmo os desfiles das escolas de samba — inicialmente reagendados para julho, desde que com vacina — foram cancelados.