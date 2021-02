COVID-19: vice-prefeita de Araguari, Maria Cecília, deixa UTI

Maria Cecília pode deixar o hospital no fim de semana (foto: Divulgação/Prefeitura de Araguari)

Depois de seis dias, a, Maria Cecília de Araújo (Solidariedade), deixou a. Ela segue internada para tratamento deem um hospital privado em Uberlândia. Segundo os médicos há possibilidade de alta no fim de semana.Boletm médico mais recente informa que Maria Cecília está usando baixo fluxo de oxigênio. Em nota, a prefeitura informa que ela apresentava melhora desde a terça-feira, o que possibilitou sua transferência da UTI para um quarto do Hospital Santa Clara.A vice-prefeita está internada desde 26 de janeiro, mas, devido à piora do estado de saúde, no dia 4 deste mês precisou ser transferida para a unidade intensiva. Ela apresentou desconforto respiratório naquele dia e precisou de oxigenação em fluxo elevado.O prefeito de Araguari, Renato Carvalho (Republicanos), também esteve internado por causa da COVID-19 durante uma semana, , mas não precisou passar pela UTI. Ele teve alta em 1º de fevereiro.