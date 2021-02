Zambelli diz que Lira vai acabar com a 'guerra de vaidades' na Câmara

Em entrevista ao CB Poder, Zambelli disse que pode ser nomeada para a Secretaria de Comunicação da Câmara (foto: Agência Brasil)

Em entrevista ao CB Poder, na tarde desta quarta-feira (3/2), a deputada(PSL-SP) comentou as perspectivas da Câmara dos Deputados com a posse do novo presidente,(PP-AL). Para ela, Rodrigo Maia – ex-presidente da Casa – favoreceu a polarização dos deputados e, com a nova liderança, isso deve mudar.“Existe uma guerra de vaidades muito grande. Precisamos diminuir isso, e acho que o Arthur Lira é o cara certo para começar a propor e fazer”, afirmou Zambelli.“O governorealizou coisas muito boas, firmes para o país, que vão desenvolver o Brasil a médio e longo prazo, apesar do Rodrigo Maia”, pontuou a deputada.Segundo ela, seria possível dizer que o governo começa de fato nesta quarta-feira, se não fossem algumas importantes realizações nos últimos dois anos.Para a parlamentar, o desgaste que oenfrentou no ano passado foi necessário para “arrumar a casa”. “São 53 pessoas, se três ou quatro estiverem atrapalhando a gente não vai deixar o jogo acabar por causa dessas pessoas”, ressaltou.Zambelli conta que há grande chance de ser nomeada para a Secretaria de Comunicação da Câmara: “Ainda não está selado isso, houve uma conversa entre mim e Arthur Lira. É um cargo de confiança, então é da escolha do presidente da Casa. Me sinto honrada de ter sido cotada e estou à disposição para o que ele precisar".A deputada afirmou que almeja também ocupar a Comissão do Meio Ambiente, e mencionou as queimadas na Amazônia que repercutiram no ano passado: “É importante a gente levar a outra versão também, a do governo, sobre o que tem feito no meio ambiente”.Zambelli diz ter viagens programadas àpara colher opiniões de pessoas da esquerda e da direita.

Sobre o início das campanhas de vacinação no país, a deputada acredita que não há muito o que o Congresso possa fazer para agilizar o processo, mas que reconhece que o país precisa investir mais na ciência.







Ela disse ter um projeto sobre isso, que deve ser colocado futuramente para votação: “Rodrigo Maia nunca botaria um projeto meu em votação, acho que com o Arthur Lira é mais fácil”.



A deputada, que disse ter tido COVID-19 duas vezes, afirma que não defende o uso de medicações sem orientação médica.



"Eu não recomendo que a pessoa tome o medicamento sem a recomendação médica. O tratamento precoce, na minha opinião, é procurar um médico e estabelecer um tratamento urgente”, defendeu.



Em janeiro, Zambelli teve uma publicação marcada pelo twitter como “enganosa e potencialmente prejudicial”.



O vídeo compartilhado por ela apresentava o jornalista Alexandre Garcia defendendo o uso da cloroquina como tratamento precoce para a COVID-19.



A parlamentar comentou, também, a respeito da notícia que circula pelas redes sociais, sobre a deputada Flordelis (PSD-RJ) ter sido indicada por Lira para a Secretaria da Mulher. Segundo Zambelli, a deputada nem sequer é candidata.



“A imprensa brasileira não dá espaço para adireita falar”, afirmou a parlamentar, que usou como exemplo a recente repercussão dos R$ 15 milhões gastos em leite condensado pelo Executivo. "Mostra só o valor do leite condensado, mas não fala que está alimentando 370 mil.”

Sobre o auxílio emergencial, a deputada defendeu que algo deve ser feito para controlar o desemprego no Brasil: “Tivemos uma queda muito grande na arrecadação. Eu não sei se a solução é o auxílio emergencial, mas temos que achar uma solução para essas 20 milhões de pessoas que estão sem emprego. Essa solução passa, por exemplo, por parar de forçar o fechamento de empresas”.



A deputada criticou a decisão do governador de São Paulo, João Doria, de restringir o horário de funcionamento de estabelecimentos no estado: "Dinheiro para todos os governadores foi distribuído a rodo. Se os governadores não se prepararam para receber seus enfermos e para uma situação de emergência, pode ter certeza que houve desvio aí”.



