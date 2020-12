Carla Zambelli faz piada sobre bolsonaristas e petistas no ano-novo; veja

Carla Zambelli (PSL) (foto: Redes Sociais/Reprodução) deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) usou as redes sociais nesta terça-feira (29/12) para fazer uma piada sobre apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e petistas. Segundo ela, a população deve parar de discutir sobre política e começar a confraternizar para o ano-novo. usou as redes sociais nesta terça-feira (29/12) para fazer uma piada sobre(sem partido) e. Segundo ela, a população deve parar de discutir sobre política e começar a confraternizar para o





“Quem votou no Bolsonaro, leva as carnes, bebidas, panetones e tal. Quem votou no PT, só não levando as coisas dos outros embora, já tá ótimo!”, escreveu.





Gente, faço um pedido a vocês. Não vamos discutir por causa de política! Já estamos nos preparativos pro Ano Novo. Vamos confraternizar.



Quem votou no Bolsonaro, leva as carnes, bebidas, panetones e tal. Quem votou no PT, só não levando as coisas dos outros embora, já tá ótimo! %u2014 Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) December 29, 2020









Em resposta, Zambelli brincou “passe uma semana comigo e duvido vc aguentar o ritmo. Sou mulher, Nadine, faço 5 coisas ao mesmo tempo”, escreveu.





Alguns internautas também lamentaram a atitude da deputada. “A piada sem graça, em meio à crise de saúde pública, demonstra a sensibilidade do governo e seus apoiadores”, escreveu outra seguidora.





Carla Zambelli é grande aliada do governo Bolsonaro, sendo participativa em campanhas, agendas e nos bastidores presidenciais.

Veja a repercussão nas redes sociais

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.