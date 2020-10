Depois de contrair COVID-19, Carla Zambelli apresenta projeto de lei contra vacinação obrigatória

Carla Zambelli (PSL) (foto: Agência Brasil/Reprodução) deputados federais Carla Zambelli e Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL-SP) apresentaram em conjunto um projeto de lei para alterar a norma editada pelo presidente Jair Bolsonaro, em 6 de fevereiro, que instituiu a vacinação compulsória.



De acordo com eles, deve prevalecer a livre escolha do cidadão e a imposição de uma campanha de vacinação contra a COVID-19, sem comprovação de eficácia, "representa retrocesso aos direitos fundamentais dos cidadãos".



A deputada Carla Zambelli testou positivo para COVID-19 no último dia 15.

Contradição

Apesar de o presidente dizer que a vacina é opção de cada um, uma lei assinada por ele mesmo obriga a vacinação e outras medidas profiláticas aos brasileiros em meio à pandemia do novo coronavírus.



Entre elas, a realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas ou tratamentos médicos específicos. Na última sexta-feira (16), o governador de São Paulo, João Doria disse que a vacina vai ser obrigatória no estado. O presidente, por sua vez, se irritou com a fala dee Doria e afirmou na última segunda-feira (19), a apoiadores, que a vacina não vai ser obrigatória no país. Apesar de o presidente dizer que a vacina é opção de cada um, uma lei assinada por ele mesmo obriga a vacinação e outras medidas profiláticas aos brasileiros em meio à pandemia do novo coronavírus.Entre elas, a realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas ou tratamentos médicos específicos.

