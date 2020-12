Carla Zambelli pede à PGR que suspenda 'saidinha' de Natal

AM

Carla Zambelli (foto: Agência Brasil/Reprodução) deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) afirmou nesta terça-feira (22/12) que enviou uma carta cobrando o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria-Geral da República (PGR), a “urgente suspensão” da saída temporária de mais de 33 mil presos para o Natal. Entre eles, nomes famosos como os de Suzane Von Richthofen, Anna Carolina Jatobá e Elize Matsunaga. afirmou nesta terça-feira (22/12) que enviou uma carta cobrando o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria-Geral da República (PGR), a “urgente suspensão” dade mais de 33 milpara o. Entre eles, nomes famosos como os de





Enviamos um ofício à @MPF_PGR pedindo providências cabíveis quanto à saída temporária de Natal.



Não é razoável que dezenas de milhares de presos possam sair por aí enquanto autoridades locais, com o argumento de conter o vírus, ENDURECEM as medidas restritivas sobre a população. %u2014 Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) December 22, 2020





Na última semana, o Ministério Público de São Paulo tentou proibir a saída temporária de detentos no estado durante as festas de Natal e Ano-Novo. Apesar disso, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) manteve a decisão de liberar os detentos.



As detentas

Suzane von Richthofen, condenada por matar os pais em 2002, deixou a prisão na manhã desta terça-feira. Ela deve ficar em liberdade até o dia 5 de janeiro, quando deve voltar à Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier em Tremembé (SP).

Além dela, Anna Carolina Jatobá, condenada pela morte da enteada Isabela Nardoni, e Elize Matsunaga, condenada por matar e esquartejar o marido Marcos Matsunaga, também tiveram o direito à saída temporária e deixaram o presídio na manhã dessa sexta-feira.

