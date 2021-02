Bolsonaro fala em flexibilizar o Mercosul

(foto: Marcos Corrêa/PR)

O presidente Jair(sem partido) afirmou na tarde desta quarta-feira (3/2) que deverá se reunir no final de março com os demais presidentes do. O mandatário falou sobre a possibilidade de flexibilização do bloco.A declaração foi dada a jornalistas, no Palácio do Planalto, ao lado do presidente do Uruguai, Lacalle Pou, com o qual o chefe do Executivo se encontrou mais cedo para um almoço no Palácio da Alvorada."Oé um parceiro nosso. É um país importante que integra o Mercosul. Conversamos sobre a possibilidade de flexibilizar, para cada país, os seus negócios com outros países, falamos um pouco de energia e infraestrutura também", apontou Bolsonaro.O presidente falou sobre a possível reunião que deverá ocorrer em Foz do Iguaçu."Também foi tratado com o presidente do Uruguai e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, uma possível reunião dos quatro presidentes do Mercosul, possivelmente para o final de março", acrescentou.