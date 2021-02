Nome de Flordelis na Secretaria da Mulher causa furor nas redes; entenda

Deputada federal integra a Secretaria da Mulher desde janeiro de 2019, quando tomou posse (foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados) Câmara dos Deputados que informa a deputada federal Flordelis (PSD-RJ) como titular da Secretaria da Mulher a partir dessa terça-feira (02/02) levantou questionamentos e revolta nas redes sociais. Ela é investigada pela morte do marido, Anderson do Carmo. Uma atualização no site daque informa a(PSD-RJ) como titular daa partir dessa terça-feira (02/02) levantou questionamentos e revolta nas redes sociais. Ela é investigada pela morte do marido, Anderson do Carmo.









O objetivo da secretaria é acompanhar projetos de interesse das mulheres, assim como os demais textos da Câmara. A eleição de uma Mesa Diretora dessa secretaria acontece no primeiro dia útil após o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março.





“Prezadas deputadas, informo inicialmente que todas as deputadas são titulares da Secretaria da Mulher. Justamente para que possamos realizar as nossas eleições através do Sistema de Informações Legislativas – SILEG. Informo que os prazos para as indicações aos cargos da Secretaria ainda não foram abertos. Portanto, qualquer especulação neste sentido não procede”, informou a deputada federal Professora Dorinha (DEM-TO), em mensagem encaminhada a deputados federais e conseguida pela reportagem em contato com a parlamentar Áurea Carolina (Psol-MG).





Pastora e cantora gospel, Flordelis é acusada de ser a mandante do assassinato do pastor e marido Anderson do Carmo, em julho de 2019 (dois filhos dela - em um total de 55 - já estavam presos por envolvimento com o crime). Por causa disso, ela responde a um processo disciplinar na Câmara que pode levar à cassação do mandato por quebra de decoro.





A investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro durou mais de um ano e os responsáveis pelo inquérito concluíram que a deputada "foi a autora intelectual, a grande cabeça desse crime".



Por ordem judicial de setembro de 2020, Flordelis não pode sair de casa das 23h às 6h e é monitorada por tornozeleira eletrônica.