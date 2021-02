Máscara? Aqui não! Túlio Gadêlha mostra gabinete de Eduardo Bolsonaro

Gabinete Eduardo Bolsonaro com o bilhete que libera o uso de máscaras (foto: Redes Sociais/Reprodução) negacionista, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) colocou uma placa na frente de seu gabinete da Câmara desobrigando o uso de máscara. No papel, lê-se a seguinte frase: “Neste gabinete o uso de máscara é opcional".



Câmara dos Deputados. A medida é uma das formas de diminuir o risco de transmissão da COVID-19.



O uso de máscara é obrigatório em praticamente todo o país, incluindo a Câmara dos Deputados. A medida é uma das formas de diminuir o risco de transmissão da COVID-19.

Desde o início da pandemia, Eduardo Bolsonaro, assim como o pai, adotou um comportamento negacionista. Nega a gravidade da pandemia e a eficácia de vacinas e recomenda o tratamento precoce e o uso de remédios sem comprovação científica.





Uso de máscara é obrigatório

Independentemente de ser filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Eduardo Bolsonaro precisa seguir as regras do Distrito Federal, onde o uso de máscara é obrigatório em espaços públicos e locais com aglomeração de pessoas.



No Congresso, o uso de máscaras é obrigatório, e o acesso do público às dependências da Câmara e do Senado está proíbido.

