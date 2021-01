BBB: Eduardo Bolsonaro critica Fiuk por falar em 'branco privilegiado'

O cantor Fiuk, participante do BBB21 e o deputado Eduardo Bolsonaro, que mostrou acompanhar o Big Brother Brasil, da Globo, ao comentar declaração de filho de Fábio Jr. (foto: Montagem/Twitter/Reprodução)

O deputado federal(PSL-SP) postou em sua conta nouma crítica ao cantor e ator, um dos participantes da edição dodeste ano.

“Fico imaginando os pais do moleque se matando para dar a melhor educação possível, aí o filho cresce e diz: 'sou um branco privilegiado'."

Fiuk chorou ao ser repreendido por outra participante do programa por uma performance com trejeitos femininos supostamente pejorativos durante exposição de produtos de um dos patrocinadores do programa nessa quarta-feira (27).

Durante conversa com a psicóloga baiana, que se sentiu desconfortável com a postura dos colegas, Fiuk fez questão de escutar o ponto de vista da sister.

"Infelizmente, quem causa isso tudo, que é responsabilidade que temos que assumir, são os homens brancos privilegiados e héteros. Somos nós. Que vai atrás, que bate, que maltrata muita gente, que impõe muita coisa. Então é um lugar que a gente precisa ouvir”, reconheceu o filho do cantor Fábio Jr.

Fiuk já havia adiantado que tem dificuldades de lidar com as emoções: "Sou muito ansioso, muito sentimental, extremamente sensível”, disse ao Gshow, sobre sua participação no programa.