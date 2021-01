Eduardo Bolsonaro comete erro de português, e internet não perdoa

Deputado Eduardo Bolsonaro escorregou no português em postagem no Twitter (foto: Redes Sociais/Reprodução) Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) usou as redes sociais para falar sobre os Jogos Escolares Brasileiros. Em comemoração pela volta do evento, o filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) acabou escrevendo “paralizados”, em vez de paralisados, forma correta na língua portuguesa. O deputado federal(PSL-SP) usou aspara falar sobre osEm comemoração pela volta do evento, o filho doJair Bolsonaro (sem partido) acabou escrevendo “”, em vez de, forma correta na língua portuguesa.



Paralizados desde 2004, os Jogos Escolares Brasileiros estão de volta no Governo @JairBolsonaro.



Mais de 6.200 estudantes-atletas e 1.449 treinadores-professores disputarão o maior evento escolar do Brasil, entre 29/10 e 05/11, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. pic.twitter.com/fYZAJY55xo %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) January 29, 2021







Pelos comentários, usuários do Twitter zombaram do deputado. “Cê tá ligado que paraliSado é com S, né, bananinha?”, brincou um internauta. “Eles podem aproveitar a volta dos jogos escolares e incluir competições de ortografia”, falou outro.



Veja alguns comentários

Eles podem aproveitar a volta dos jogos escolares e incluir competições de ortografia %u2014 Vinicius Marins (@viniciusmarins) January 29, 2021

Cê ta ligado que paraliSado é com S, né bananinha? %u2014 Vinicius C. da Luz (@ViniciusCdaLuz) January 29, 2021

"PARALIZADO" é o teu cérebro. %uD83E%uDD23%uD83E%uDD23%uD83E%uDD23 %u2014 Brugnaaaago (@abrugnago) January 29, 2021

Podia ter uma competição de SOLETRANDO..... P A R A L I S A D O S né analfa com S de Sem carater %u2014 Nandão (@Nando75918679) January 29, 2021

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina