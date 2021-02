Bolsonaro 'vence' eleições no Congresso, mas pleito de 2020 serve de alerta

Presidente da República,(sem partido) dormiu feliz nessa segunda-feira (01/02). Isso porque viu os dois candidatos que apoiou na disputa pela presidência das duas casas dovenceram os devidos pleitos: Rodrigo Pacheco (DEM-MG), no Senado Federal , e Arthur Lira (PP-AL), na Câmara dos Deputados . Apesar disso, a opinião pública continua como desafio para o governante, em especial se quiser buscar a reeleição em 2022 para o Palácio do Planalto.

As eleições no Senado e na Câmara contam somente com a participação dos parlamentares, sem o voto do cidadão. Nas eleições municipais de 2020, a única com participação popular após a vitória de Bolsonaro em 2018, o presidente fracassou.