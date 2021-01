Pelo Twitter, Zema esclarece posição sobre o impeachment de Bolsonaro

Romeu Zema é o único governador do Novo no Brasil (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 28/10/2018)

O governador Romeu Zema (Novo) esclareceu no Twitter sua posição sobre um possível processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Após receber críticas do Novo, ele escreveu que "não se envolve em questões partidárias".

Em entrevista, critiquei a hipótese de pedido de impeachment do presidente.Não me fiz tão claro.Vai esclarecimento: continuo crítico à postura daqueles que defendem o impeachment. Como mandatário, não me envolvo em questões partidárias, mas respeito qualquer posicionamento futuro https://t.co/usRKN2fHpB %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) January 29, 2021

A polêmica começou depois que Zema disse à Rádio 98, de Belo Horizonte, que o partido já teria se posicionado a favor do impeachment de Bolsonaro.

Na sequência, o Novo rebateu seu próprio governador por meio do Twitter. "O Novo esclarece que houve umpor parte do governador Romeu Zema e que não há decisão formada sobre o impeachment", informou.

Na noite desta sexta (29/1), Zema afirmou que não foi "tão claro" em sua fala.

"Em entrevista, critiquei a hipótese de pedido de impeachment do presidente. Não me fiz tão claro. Vai o esclarecimento: continuo crítico à postura daqueles que defendem o impeachment. Como mandatário, não me envolvo em questões partidárias, mas respeito qualquer posicionamento futuro", disse o governador.

Nesta sexta (29/1), João Amoêdo, um dos líderes do Novo e candidato a presidente pelo partido em 2018, se manifestou nas redes sociais. E criticou Romeu Zema.

“Com base nessa afirmação do Zema, parabenizo o Novo pela decisão tomada a favor do impeachment. O partido não pode compactuar com crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente. #ForaBolsonaro”, publicou o ex-candidato.

Ainda não há um processo de impeachment aberto no Congresso contra Bolsonaro.

Mas, a pressão tem crescido devido à gestão do presidente, em especial durante a pandemia do novo coronavírus.

Com informações de Matheus Muratori