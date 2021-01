Novo fala em 'mal-entendido' de Zema sobre impeachment de Bolsonaro

Zema e Amoêdo durante campanha na cidade mineira de Araxá, em 2018 (foto: Samuel Ramos/Partido Novo) Partido Novo se pronunciou na manhã desta sexta-feira (29/01) sobre uma declaração de Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, contrário ao impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). Até João Amoêdo, ex-presidente nacional da legenda e candidato à Presidência da República em 2018 pelo Novo, pronunciou-se sobre a fala e criticou o mineiro. se pronunciou na manhã desta sexta-feira (29/01) sobre uma declaração de(Novo),, contrário ao impeachment do presidente da República,(sem partido). Até, ex-presidente nacional da legenda e candidato à Presidência da República em 2018 pelo Novo, pronunciou-se sobre a fala e criticou o mineiro.









“No Novo, os mandatários, eu e deputados estaduais, federais, não participamos da agenda partidária, só prestamos contas. Vi essa decisão do partido e sou contrário a ela. Não é um impeachment que vai corrigir os problemas do Brasil, o Brasil precisa de reformas. Estamos dentro de um avião que está apresentando problemas, e não é tirar o piloto da cabine e colocar outra pessoa que vai corrigir o problema. Vejo como uma pauta menor perto de outras muito mais importantes e relevantes que temos. Lamento que o partido tenha tomado essa decisão, mas não é minha opinião”, afirmou Zema.





Nesta sexta (29/1), Amoêdo se manifestou nas redes sociais e se colocou contra Zema. “Com base nessa afirmação do Zema, parabenizo o Novo pela decisão tomada a favor do impeachment. O partido não pode compactuar com crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente. #ForaBolsonaro”, publicou o ex-candidato.





Diante da tensão entre duas das principais figuras do Novo, o partido interviu. Uma hora depois da resposta de Amoêdo, a legenda divulgou um comunicado, no qual alega “mal-entendido” por parte de Zema e negando a decisão da legenda, apesar da posição do ex-presidente.





“O Novo esclarece que houve um mal-entendido por parte do governador Romeu Zema e que não há decisão formada sobre o impeachment. O partido tem consultado juristas e sua bancada federal tem analisado de forma técnica os possíveis crimes de responsabilidade”, publicou a legenda, que completou.





“Caso decida pelo impeachment, o Novo notificará da forma adequada seus filiados pelos seus canais oficiais”. Ainda não há um processo de impeachment aberto contra Bolsonaro, mas a pressão tem crescido devido à gestão do presidente, em especial durante a pandemia do novo coronavírus.