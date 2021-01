Zema: 'Governo federal não conduziu de forma adequada pandemia e vacinação'

Zema disse que é opositor quanto uma abertura de processo de impeachment contra Bolsonaro (foto: Alan Santos/PR)









“Temos que trabalhar com inteligência, dialogar... Eu não concordo com tudo o que o presidente faz. Vejo que o Governo Federal não conduziu de forma adequada a pandemia, nem a questão da vacinação, agora não é mandando pedra nele que eu vou mudar ou resolver os problemas do estado”, disse Zema, em entrevista à Rádio 98FM nesta quarta-feira (27/01).





Mesmo com pontos de discordância com o Governo Federal, Romeu Zema afirmou que não é a favor de um processo de impeachment contra Jair Bolsonaro. A abertura é defendida, inclusive, pelo ex-presidente do Partido Novo, João Amoedo. Zema lamentou que o correligionário seja favorável à medida.





"Não é o impeachment que vai corrigir os problemas do Brasil. O Brasil precisa de reformas. Estamos num avião que está apresentando problemas e não é tirar o piloto que vai resolver. Lamento que o partido [Novo] tenha tomado essa posição, mas ela não é a minha opinião", concluiu.

