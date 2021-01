'Deixa para lá', diz Mourão após ser chamado de 'palpiteiro' por Bolsonaro

O vice-presidente Hamilton Mourão preferiu não comentar o fato de ter sido chamado de 'palpiteiro' pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). "Não vou comentar isso daí. Deixa para lá". Nesta quinta-feira (28/01), o presidente falou com apoiadores sobre ade Mourão a respeito da possível saída do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, em uma reforma ministerial. Visivelmente incomodado, Bolsonaro completou que o que o governo menos precisa é de "palpiteiros".

"O vice falou que eu estou para trocar o chefe do Itamaraty. Quero deixar bem claro uma. Tenho 22 ministros efetivos e um que é interino (Pedro Marques de Sousa, da Secretaria-Geral da Presidência). Aí que nós podemos ter um nome diferente oudo atual. Nada mais além disso. Toda semana recebo da mídia informações de que vão ser trocados ministros, tentando sempre semear a discórdia no nosso governo. Eu lamento que gente do próprio governo agora passe a dar palpites no tocante à troca de ministros", apontou.