Zema divulga escala de pagamento do salários de janeiro dos servidores

Governo de Minas Gerais publicou nota informando que não concederá ponto facultativo aos servidores públicos estaduais (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press )

Suspensão do ponto facultativo no carnaval

de Minas Gerais,(Novo), anunciou na tarde desta quinta-feira (28/01) que a primeiradodos 1do estado será depositada no dia 10 de fevereiro. Informou também que a segunda parcela dos salários está prevista para ser quitada no dia 22 de fevereiro.No dia 10 de fevereiro, serão quitados integralmente os salários dos servidores de saúde e da segurança pública enquanto os demais servidores vão receber a primeira parcela no valor de R$ 2 mil, devendo receber o restante no dia 22 de fevereiro.O governador Romeu Zema divulgou a escala de pagamento dos salários funcionalismo de janeiro em uma rede social. Na publicação, ele chama atenção para os problemas financeiros enfrentados pelo estado. “Mesmo com todas as dificuldades financeiras enfrentadas, anuncio a escala de pagamento de fevereiro”, diz o governador.Também nesta quinta-feira (28/01), o site do Governo de Minas Gerais publicou nota informando que não concederá ponto facultativo aos servidores públicos estaduais no carnaval de 2021. O governo ancora a decisão na pandemia do novo coronavírus. Neste ano, o carnaval está marcado para 13, 14, 15 e 16 de fevereiro. Nesses dias, o governo de Minas informa que suas repartições terão expediente normal.Ainda por meio de nota, o governo de Minas justifica a medida com de objetivo de “desestimular viagens e a ocorrência de eventos que possam gerar aglomeração e provocar o aumento de infecções pelo coronavírus”.A nota é encerrada com a seguinte afirmação: “O governo estadual tem como prioridade salvar vidas, e, por isso, ressalta a importância de redobrar os cuidados com a higiene e usar máscaras.”