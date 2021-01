Mandetta sobre Bolsonaro: 'Ele ficou do lado do vírus, fez parte da doença'

Mandetta concedeu entrevista nesta quarta-feira (27/01) (foto: Reprodução/Youtube ) ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, voltou a fazer duras críticas ao trabalho do presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) durante a pandemia do novo coronavírus no Brasil. Segundo Mandetta, Bolsonaro "ficou do lado do vírus, fez parte da doença". , voltou a fazer duras críticas ao trabalho do presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) durante a pandemia do novo coronavírus no Brasil. Segundo Mandetta, Bolsonaro "ficou do lado do vírus, fez parte da doença".

A declaração do ex-ministro foi registrada na noite desta quarta-feira (27/01), durante entrevista ao programa Manhattan Connection, da TV Cultura. Perguntado se diante do quadro atual do Brasil, com mais de 220 mil mortos pelo novo coronavírus , o presidente da República deveria sofrer impeachment ou ir para a cadeia, Mandetta disse:

Ele ficou do lado do vírus, ele fez parte da doença", complementou. Ainda sobre o comportamento negacionista do presidente Bolsonaro , Mandetta afirmou: "A história reserva para ele um local, infelizmente, nada confortável na luta mundial pela vida., complementou.

O Brasil registrou 1.283 novas mortes por COVID-19 nas últimas 24 horas, segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde. Com isso, o País ultrapassou, nesta quarta-feira (27/01), a marca de 220 mil óbitos pela doença, alcançando nesta quarta 220.161 vítimas.

No mesmo intervalo, foram registrados 63.520 casos do novo coronavírus no País, elevando o total de registros para 8.996.876.