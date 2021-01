Mandetta tem a maior aprovação entre os principais políticos do Brasil

Luiz Henrique Mandetta (DEM) (foto: Agência Brasil/Reprodução) ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM) é o mais aprovado pela população entre os principais nomes políticos do Brasil. É o que aponta a pesquisa Atlas divulgada nesta terça-feira (26/01). (DEM) é o mais aprovado pela população entre os. É o que aponta a pesquisa Atlas divulgada nesta terça-feira (26/01).









Além de Mandetta, os nomes mencionados foram o do presidente Jair Bolsonaro (sem partido); o ministro da Economia, Paulo Guedes; o vice-presidente, Hamilton Mourão (PRTB); o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT); o ex-ministro da Fazenda Ciro Gomes (PDT); o ex-ministro da Justiça Sergio Moro; o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT); o político e líder do partido Novo, João Amoedo; o apresentador Luciano Huck; o governador de São Paulo, João Doria (PSDB); o governador do Maranhão, Flávio Dino (PcdoB), o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM) e o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD).









Mandetta x Governo Bolsonaro





Pesquisa Atlas (foto: Atlas/Reprodução) O ex-ministro teve maior aprovação entre todos os citados na lista, inclusive o presidente Jair Bolsonaro. O presidente teve 38% das respostas positivas e 60% das negativas. 2% dos entrevistados não souberam opinar.





O ministro da Economia, Paulo Guedes, também ficou para trás. Ele teve 38% das respostas positivas e 50% das negativas. Os que não souberam opinar somaram 12%.





O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) foi aprovado por 36% dos entrevistados e teve 44% de rejeição. Os que não souberam opinar representaram 21%.

A pesquisa





A pesquisa Atlas foi realizada entre 20 e 24 de janeiro, com 3.073 entrevistas feitas por questionários aleatórios via internet. Eles são calibrados por um algoritmo de acordo com as características da população brasileira ( veja aqui os números na íntegra ).

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa